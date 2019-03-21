​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
ГлавнаяПолитика

Павел Гриб выступил с последним словом перед российским судом

Приговор объявят завтра утром.

Павел Гриб
Фото: Громадське
Павел Гриб

Политзаключенный украинец Павел Гриб выступил с последним словом перед российским судом. Об этом сообщает "Громадське".

"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", - сказал Гриб.

Гриб не признал обвинений, потому что они от Федеральной службы безопасности, назвав своих тюремщиков "бандитами и убийцами". Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен - "по правде и совести". А в конце сказал "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!"

Российский суд объявит решение по делу в пятницу, 22 марта, в 11:00.

Напомним, что в судебных прениях российские прокуроры просили для Павла 6 лет заключения. В суде ему снова вызвали скорую из-за тошноты и боли.

Гриба похитили российские спецслужбы в белорусском Гомеле, куда украинец направился на встречу с гражданкой России 24 августа 2017 года. Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт). ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также