Фото: Громадське Павел Гриб

Политзаключенный украинец Павел Гриб выступил с последним словом перед российским судом. Об этом сообщает "Громадське".

"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", - сказал Гриб.

Гриб не признал обвинений, потому что они от Федеральной службы безопасности, назвав своих тюремщиков "бандитами и убийцами". Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен - "по правде и совести". А в конце сказал "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!"

Российский суд объявит решение по делу в пятницу, 22 марта, в 11:00.

Напомним, что в судебных прениях российские прокуроры просили для Павла 6 лет заключения. В суде ему снова вызвали скорую из-за тошноты и боли.

Гриба похитили российские спецслужбы в белорусском Гомеле, куда украинец направился на встречу с гражданкой России 24 августа 2017 года. Как выяснилось позже, в то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт). ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.