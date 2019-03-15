Суд в России назначил дебаты по делу украинца Гриба 21 и 22 марта

Во всех ходатайствах политзаключенного и адвоката суд отказал.

Северо-Кавказский окружной военный суд 15 марта завершил трехдневный "судебный марафон" в деле украинского политзаключенного в РФ Павла Гриба. Дебаты назначены на 21 и 22 марта.

Об этом сообщил отец Павла Игорь Гриб.

"Суд определил 21 и 22 марта 2019 проведение дебатов. Скоро приговор", - написал он в фейсбуке.

Игорь Гриб сообщил, что суд отказал во всех ходатайствах Павла и адвоката Марины Дубровиной.

В очередной раз для Павла была вызвана судом "скорая помощь".

Отец сообщил, что его сына тошнит, кружится голова, но несмотря на это "суд" продолжает рассмотрение дела.

Он добавил, что на заседании не было ни одного журналиста, что его сына очень деморализует.

Павел Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в российском Краснодаре.

В России Павла Гриба обвинили в содействии в террористической деятельности. Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону. Судебные слушания начались в июле 2018 года. Павел Гриб отрицает обвинения.

В ноябре 2018 Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест украинца до 24 апреля 2019 года.

Ввиду ухудшения состояния здоровья Павел Гриб нуждается в срочной медицинской помощи, в том числе в операции.