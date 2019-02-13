Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому

Доступ врачей к обвиняемому в Украине в государственной измене руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому и к обвиняемому в РФ украинцу Павлу Грибу должен быть синхронным.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем.

"Люк Девинь сообщил мне, что недавно его представители встретились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Во время встречи речь шла о возможности доступа врачей к Кириллу Вышинскому, который подозревается в государственной измене. Украинская сторона готова обеспечить эти условия только при возможности синхронного доступа врачей к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который находится в сверхкритическом состоянии", - написала Денисова в фейсбуке.

Украинский омбудсмен также заверила, что во время беседы с Люком Девинером и начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Дирком Шубелем европейские дипломаты заверили, что у ЕС есть четкая позиция относительно украинских военнопленных.

"Они убеждены, что наши моряки имеют право на защиту согласно норм международного гуманитарного права. Также ожидают от РФ предоставления надлежащей медицинской помощи раненым и беспрепятственного доступа к ним консульских сотрудников", - отметила Людмила Денисова.

Ранее сообщалось, что ФСБ отказала раненым украинским военнопленным морякам в лечении за рубежом.

Напомним, Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа 2017 года, его обнаружили через две недели в российском Краснодаре под арестом ФСБ. Здоровье Гриба за время, проведенное в СИЗО, ухудшилось. В конце января 2019 года стало известно, что у него появились признаки цирроза печени и болезни Альцгеймера.