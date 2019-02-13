Россия направит наблюдателей на украинские выборы непосредственно в день голосования

Министерство иностранных дел и Центризбирком Украины заявляли, что не будут регистрировать наблюдателей из России.

Россия на запрос БДИПЧ ОБСЕ отправит наблюдателей в составе международной миссии для мониторинга президентских выборов в Украине непосредственно в день голосования 31 марта. Об этом сказано в сообщении МИДа РФ.

Ведомство утверждает, что 12 февраля в МИД РФ поступил циркулярный запрос бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей на выборы в Украине 31 марта.

"Российская сторона намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ, в данном случае в Украине", - сказано в сообщении ведомства.

Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением. Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №9524, который запрещает гражданам России быть наблюдателями на выборах.