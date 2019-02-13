Тимошенко: ипотечное кредитование должно выдаваться не менее чем на 15 лет

Сейчас на возврат кредита дают 3-5 лет, говорит политик.

Изменения в системе ипотечного кредитования обеспечат молодым семьям возможность приобрести собственное жилье. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время общения с молодежью в одном из новых жилых кварталов Ивано-Франковска.

По ее словам, закон об ипотеке не должен предусматривать первого взноса при покупке жилья, ведь он является непосильным для многих семей. А долгосрочные кредиты, как в развитых странах, можно было бы возвращать за 15 и более лет. "При таких условиях люди смогут спокойно возвращать кредит, он не разрушая бюджет семей", - считает политик.

«У нас на возврат кредита дают 3-5 лет. Даже тем семьям, которые имеют работу, сложно за этот срок все вернуть», - пояснила она.

Кроме того, убеждена Юлия Тимошенко, нужно изменить кредитную политику Национального банка. Это позволит удешевить кредиты: с нынешних непосильных 20% годовых до 3-4%, как у наших западных соседей.

«Если такая система будет введена, молодые семьи смогут себе приобрести жилье», - подытожила политик.