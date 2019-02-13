Москалькова подтвердила, что украинским морякам нужна медицинская помощь

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила украинских пленных моряков в СИЗО "Лефортово" и убедилась в необходимости предоставления трем из них медицинской помощи. Об этом написала украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, Москалькова подтвердила, что Андрею Эйдеру, Андрею Артеменко и Василию Сороке действительно нужна медицинская помощь.

"Все мои письма и обращения не были напрасными и надеюсь, что РФ примет решение в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Ребята должны пройти дополнительное медицинское обследование и в соответствии с Третьей Женевской Конвенции "Об обращении с военнопленными" их должны отправить на лечение в третьей (нейтральной) страны ", - написала Денисова.

По словам российского омбудсмена Москальковой состояние раненых украинских моряков удовлетворительное, но подтверждений этих слов она не предоставила.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. Моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.