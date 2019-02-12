Мосгорсуд оставил четырех украинских моряков под арестом

Мосгорсуд во вторник признал законным продление срока ареста еще четырем из 24 украинских военнопленных моряков. Об этом сообщил адвокат украинцев Николай Полозов на своей странице в Фейсбуке.

Военнопленных доставили в суд, но по ходатайству следователя и прокурора провели заседание в закрытом режиме.

В ходе заседания защита ходатайствовала о приобщении копий резолюции ПАСЕ, в которой содержится требование к российским властям о незамедлительном освобождении захваченных военных моряков и обращении с ними в соответствии нормами женевских конвенций. В удовлетворении данного ходатайства было отказано.

Суд признал законным продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, и Сергея Цибизова.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.