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Мосгорсуд оставил четырех украинских моряков под арестом

На рассмотрении суда остаются апелляции еще 16 военнопленных.

Мосгорсуд оставил четырех украинских моряков под арестом
Фото: EPA/UPG

Мосгорсуд во вторник признал законным продление срока ареста еще четырем из 24 украинских военнопленных моряков. Об этом сообщил адвокат украинцев Николай Полозов на своей странице в Фейсбуке.

Военнопленных доставили в суд, но по ходатайству следователя и прокурора провели заседание в закрытом режиме.

В ходе заседания защита ходатайствовала о приобщении копий резолюции ПАСЕ, в которой содержится требование к российским властям о незамедлительном освобождении захваченных военных моряков и обращении с ними в соответствии нормами женевских конвенций. В удовлетворении данного ходатайства было отказано.

Суд признал законным продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, и Сергея Цибизова.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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