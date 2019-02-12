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Суд по избранию меры пресечения Мангеру объявил перерыв до 16:45

Заседание было назначено на 13:30.

Фото: Lb.ua

Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв до 16:45 в рассмотрении ходатайства о мере пресечения для Владислава Мангера, - главы Херсонского областного совета, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерини Гандзюк.

Подходы к суду сегодня охраняли бойцы Национальной гвардии, на заседании пришли друзья погибшей и общественные активисты.

Адвокаты Мангера заявили ходатайство о переносе суда на 13 февраля для предоставления защите времени ознакомиться с ходатайством об избрании клиенту меры пресечения, суд удовлетворил это ходатайство частично.

Прокуратура просит избрать для Мангера содержание под арестом без права внесения залога.

Фото: LB.ua

Судья Александр Кипчарский
Фото: LB.ua
Судья Александр Кипчарский

Под судом собрался небольшой, вероятно, проплаченный митинг в поддержку Мангера
Фото: LB.ua
Под судом собрался небольшой, вероятно, проплаченный митинг в поддержку Мангера

Накануне Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк, позже по месту жительства чиновника правоохранители провели обыск. Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.27 (виды соучастия) , п.п4, 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября, через три месяца после того, как ее облили серной кислотой в центре Херсона. 28 января на заседании временной следственной комиссии Рады отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Глава Херсонского облсовета отверг обвинения отца Гандзюк.

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Источник: "Украинские новости"
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