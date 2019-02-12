​Передвиборна програма Геннадія Балашова

Передвиборна програма кандидата на пост президента України Геннадія Балашова

«ЗОЛОТА УКРАЇНА»

Велика мета — збагачення громадян України

«Податковий рай. Система «5.10»

Громадяни України можуть бути найзаможнішими в світі, Золота Україна має бути Податковим Раєм із системою «5.10»!

Ріст економіки в 10 разів.

Вища справедливість — це забезпечення старшого покоління пенсіями у розмірі $200-$500. Щоб досягти цього рівня, я маю намір звільнити продуктивну частину населення України від податкових, бюрократичних пут держави, встановивши прозору та зрозумілу економічну систему «5.10».

Основними податками у стосунках між державою та громадянином стануть 5% з продажу (купуєш-сплачуєш) і 10% соціального податку (отримуєш дохід-сплачуєш).

Для того, щоб держава була спроможною сплачувати пенсії на рівні $200-$500, річний ВВП України має становити мінімум 1 трильйон 200 мільярдів доларів США. Податковий рай забезпечить громадян України високими пенсіями та доходами.

1. Відновити справедливість і звільнити громадян України від грабіжницьких податків, поборів, хабарів і чиновників.

2. Справедливо, коли гроші всього світу будуть вільно надходити на територію України, збагачуючи українських громадян.

Податковий рай — це створення найкращих умов для збагачення українців і ідеальних умов для руху грошей, товарів, послуг і людей на території України. Система «5.10» і Податковий рай — єдиний спосіб вивести громадян України з тисячолітніх злиднів і зробити їх багатшими. Свята мета — зробити українців багатими, а Україну Золотою.

Гроші з усього світу надійдуть в Україну, тому що Податковий рай і система «5.10» — це найвигідніші умови для економіки України і її громадян.

1. Скасування грабіжницьких податків, мит і зборів

І впровадження справедливої системи оподаткування «5.10».

Задля збагачення простих громадян України.

Система «5.10» — це найкраща податкова система в світі. Два простих і зрозумілих податки: 5% з покупки — які будуть платити всі (і фізичні, і юридичні особи) при покупці товару та послуги; 10% соціального податку, які ви платите, коли отримуєте прибуток або зарплату. Всі інші платежі повинні бути виключно за користування (наприклад, дорогами, надрами, державними послугами, тощо).

Створивши прозору та справедливу податкову систему «5.10» — всі інші закони запрацюють належним чином, бо у громадян і у держави будуть гроші.

За рахунок грошей ми вирішимо 99% проблем громадян України.

2. Вільний обіг валют

Задля збагачення простих громадян України.

За системою «5.10» в Україні кожен зможе розраховуватися будь-якою валютою, не витрачаючи час і не втрачаючи на обміні. Гривня стане міцною валютою, оскільки буде законодавчо закріплена до долара США, а держава більше не буде впливати на обмінний курс валют.

В Україні при системі «5.10» жити, працювати і робити бізнес стане вигідніше, ніж в Європі і США, тому гроші зі всього світу попрямують в Україну.

Гроші мають бути доступними всім громадянам України.

3. Відкриття економічних кордонів

З метою збагачення простих громадян України.

Скасування митних зборів і поборів дозволить вільно ввозити і вивозити товари і вантажі, сплачуючи 5% за ввезеннячи вивезення товарів. Це покладе край корупції на митниці, а громадяни зможуть купувати товари дешевше. Експорт та імпорт товарів звільниться від обмежень, що призведе до збільшення їхнього обсягу.

Україна — Податковий Рай для людства, ідеальна країна для інвесторів, підприємців і громадян, що призведе до масового збагачення простих громадян України.

Гроші вийдуть з-під контролю митників і чиновників, що знищить їх як клас і дасть змогу звільнити не менше 80% дармоїдів-чиновників. Більшість чиновників втратять можливість брати хабарі і зникнуть як клас.

4. Свобода власності та розпорядження землею

Задля збагачення простих громадян України.

Громадянин України — повноправний господар на своїй землі і має право розпоряджатися своєю власністю на власний розсуд.

Ви маєте право розпоряджатися землею, вільно вирішуючи, продати, здати в оренду, займатися на ній сільським господарством, садівництвом, виробництвом, згідно відкритої зональності, затвердженої місцевими громадами.

5. Кредитування без обмежень Нацбанку

Задля збагачення простих громадян України.

Обмеження дій Нацбанку і глобальна свобода працювати з надійними світовими банками на свій розсуд, що дозволить кредитувати економіку, підприємництво і громадян України.

Громадяни отримають доступ до дешевих іноземних кредитів і самі, без участі Нацбанку, будуть вибирати, у кого їх брати на найвигідніших умовах.

Громадяни та підприємства, звільнені від чиновницьких обмежень, будуть мати право перераховувати власні гроші в будь-яку точку світу.

6. Справедливість

Справедливість — це коли у громадян України є гроші. Це коли Ваша Країна стане економічно вільною, а її громадяни — заможними.

Моя мета: ВВП України — 2 трильйони доларів, середній прибуток на душу населення — 2000 доларів, а пенсія — 500 доларів.

Завдяки системі «5.10», Україна стане країною, де вигідно жити і працювати! Громадяни країни отримають привілеї: на всіх іноземних підприємствах, що працюють на безмитній території України, 90% робітників і службовців повинні бути громадянами України з зарплатою не менше $10 на годину.

Громадянство України стане цінністю, яке передається у спадок, і це справедливо.

7. Контрактна армія, фінансування поліції та вільне володіння зброєю

Поліція і військовослужбовці будуть отримувати зарплату не нижче $1000.

Скасування призову, повний перехід на професійну контрактну армію.

Законодавче забезпечення та унормування права на вільну купівлю стрілецької зброї (та унормування її застосування). Це вагома умова нашої безпеки — здатність захистити від дій правопорушників себе, своїх близьких, своє майно. У рабів зброї не було, як і не було права на власність.

Для кожного громадянина України будуть створені умови для добровільного проходження скороченої військової підготовки, що створить передумови для активної участі громадян у територіальних загонах самооборони і мати дома зброю. Тоді під час нападу на нашу рідну землю будь-яка сім'я, громада, селище і місто зможуть захищати себе від агресора.

8. Перехід на найефективнішу в світі медицину і освіту

Увесь світ відкритий для громадян України.

За системою «5.10» кожен громадянин зможе дозволити собі контрактне навчання і страхову медицину. Малозабезпеченим допоможе держава.

Введення страхової медицини, де кожен громадянин зможе застрахуватися як в українській, так і в іноземній компанії без обмежень, а значить, отримати медичні послуги в кращій спеціалізованій клініці в тій галузі, яка вам необхідна, в будь-якій частині світу. Базовий пакет медичного обслуговування забезпечує держава.

9. Система «5.10» забезпечить достойні пенсії

Єдиний соціальний податок в 10% дозволить українцям збагачуватися, а бізнесу — виходити з «тіні». Приватна власність наповнить Пенсійний фонд і остаточно знищить корупцію на держпідприємствах. Не буде державних підприємств як явища корупції.

Кожний громадянин України матиме свій накопичувальний банківський рахунок, на якому у надійній валюті зберігатимуться його пенсійні гроші.

10. Громадяни України отримають гроші за видобуток корисних копалин на особистий рахунок

Українська земля з її чорноземом і корисними копалинами — Богом дана нам від народження. Кожен громадянин України володіє корисними копалинами нашої землі, а значить, йому буде платити КОЖНА іноземна або вітчизняна компанія, яка їх видобуває. Свою частку громадяни отримуватимуть на спеціальний особистий рахунок.

Тільки гроші можуть відновити справедливість.

Золота Україна «5.10» — це Велика антибюрократична революція!

Знищимо ПДВ — знищимо корупцію з ПДВ, знищимо мита — знищимо корупцію на митниці, немає державних підприємств — немає корупції на держпідприємствах. Наше завдання — усунути причини корупції, а не її наслідки.

Система «5.10» усуне всі причини корупції в нашій з вами Новій державі.

Крим — це територія України, і ми повернемо його, відновивши лад на своїй землі. Ми досягнемо миру на Донбасі та посилимо санкції проти Росії разом із усією світовою спільнотою. Ми повинні відмовитись купувати будь-що у країни-агресора.

Громадянам України потрібен Податковий рай задля збагачення простих громадян. Якщо ми зробимо територію України Податковим раєм для Людства, Америка і Європа будуть аплодувати нам стоячи як наймудрішому і успішному народу в світі!

На посту Президента України я буду створювати Податковий рай в Україні, впроваджувати економічну систему «5.10» та створювати умови Золотої України.

Десять перших кроків відбудови «Золотої України 5.10»

1. Заміна 20% ПДВ на 5% з продажу.

2. Скорочення державних витрат та держчиновників на 50% (протягом року).

3. Скасування мита на товари, що ввозяться в Україну, скорочення Митної служби.

4. Підвищення пенсій — 150 доларів (в перший рік впровадження системи «5.10», у другий — 300 доларів).

5. Продаж усіх держпідприємств на голландському аукціоні протягом 1 року (закон).

6. Скасування всіх інших податків (тільки 5% і 10%, все інше — плата за використання: земля, нерухомість, дороги, надра і т.д.)

7. Припинення функціонування деяких міністерств та обласних адміністрацій (продаж будівель, звільнення держчиновників).

8. Зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, вільний ринок землі.

9. Посилення антимонопольного законодавства (не більше 20% ринку в одного вигодонабувача).

10. Посилення поліції. Мінімальна зарплата у військовослужбовців і поліцейських — $1000.

Готуємося до впровадження економічної системи «5.10». ВВП України повинен зрости до 300 мільярдів доларів протягом одного року.