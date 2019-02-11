Передвиборна програма Євгенія Мураєва

ПРОЕКТ КРАЇНИ

Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Євгенія Мураєва

Ми об’єднали людей з однаковим світобаченням, спільними цінностями і бажанням допомогти Україні. «НАШІ» пропонують проект країни, про яку ми мріяли, але якої ніколи не мали. Ми готові будувати єдиний простір спільної держави соціальної справедливості, в якій вистачає місця для всіх громадян, незалежно від мови, національності, віросповідання, політичних переконань.

Наша мета - зробити громадян України багатшими, у чому інтереси жителів Львова абсолютно збігаються з інтересами Донбасу. Кожен програмний пункт - не теорія, ми створили пакет необхідних законопроектів, які містять не гасла, а робочі механізми перетворень. Для того, щоб перестати бути бідною країною Європи і встати на шлях розвитку, необхідно виконати ряд послідовних дій.

Мир для України

Поки триває війна внутрішня і зовнішня, поки ми відсічені від наших основних ринків, а Україна - територія постійної нестабільності, говорити про які-небудь серйозні реформи неможливо. Завдання встановлення миру - багаторівневе, і припинення бойових дій через виконання Мінських угод та прямі переговори усіх сторін конфлікту, відновлення економічних та соціальних зв’язків - тільки перший рівень.

Другий рівень - припинення війни як курсу зовнішньої і внутрішньої політики. Україна має повернути свій нейтральний, позаблоковий статус, назавжди звільнившись від зовнішнього управління. Тільки відмовившись від вічного вибору сторони, ми зможемо припинити війну, повернути втрачені території і геополітичну суб'єктність. Рішення про нейтральність і позаблоковість буде прийнято на всеукраїнському референдумі і закріплено в Конституції як воля народу.

Третій рівень - припинення культурної війни всередині України і відновлення порушеного політичного балансу між західними регіонами і Південним Сходом. Викорінення мови ненависті, витіснення умов і протиріч, які привели до протистояння, недопущення подібних ситуацій - ось основа системної державної політики примирення.

Справжня незалежність

Припинивши війну на всіх рівнях, перейшовши до діалогу з державами-сусідами як нейтральна і позаблокова держава, Україна більше не повинна буде продовжувати болісні спроби увійти в ті формати, де її не чекають, і які їй не вигідні. Асоціацію з ЄС потрібно переглянути на користь України або взагалі відмовитися від неї. Країна знаходиться в такому стані, що нам потрібно заробляти скрізь і якомога більше, вкладаючи гроші в нову індустріалізацію.

Ми маємо відмовитися від боргів, накопичених корумпованими чиновниками. За борги нас змушують розплачуватися стратегічними підприємствами і землею, згортати соціальні програми, підвищувати тарифи, пенсійний вік і знищувати медицину. Україна повинна залучати гроші тільки на розвиток конкретних проектів в економіці і заробляти на державу.

Реальна енергетична незалежність за рахунок видобутку власного газу і вугілля та розвитку атомної енергетики. Засновані на взаємній вигоді торгові відносини з усіма сусідами. Сильна армія, здатна захистити державу. Ось що ми називаємо справжньою незалежністю.

Широка децентралізація

Максимум повноважень і більшість грошей залишаються в регіонах. Всі проблеми, пов'язані з організацією життя громад, вирішуються на місцевих референдумах, в тому числі з питаннями, які ставити пам'ятники, як називати вулиці і якою мовою спілкуватися. Права людей захищає муніципальна поліція. У центрі залишаються держмонополії, дипломатія, армія, митниця і основні органи влади. Всі питання, що стосуються основ зовнішньої і внутрішньої політики, вирішуються на всеукраїнському референдумі.

Регіони повинні отримати кошти на розвиток не тільки від надходження податків, а й від вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку. Необхідні законопроекти щодо умов їх створення зареєстровані мною у Верховній Раді України ще чотири роки тому. Ми говоримо про особливий статус для всіх регіонів, а не тільки частини Донбасу.

Культурна автономія, самостійність у прийнятті рішень про влаштування свого життя і необхідні для цього кошти створять психологічні передумови для відновлення єдності країни. Держава повинна перестати бути апаратом примусу, а державна мова - мовою насильства. Українська мова повинна стати тим, чим повинна бути - мовою спілкування громадян з державою.

Міст, а не полігон

Україна історично та географічно є найважливішим торговельним і культурним мостом між Європою та Азією. Встановлення миру, передбачуваність нашої зовнішньої і торговельної політики, всеосяжний захист прав власності і інвестицій, згортання орієнтації на конфронтацію з усіма сусідами стане основою для перетворення України з буфера і лінії фронту в повноцінний торговельний міст між найбільшими ринками Заходу і Сходу. Україна процвітає, коли торгує, а не воює. Ми дуже швидко зможемо заробити на свою країну такі гроші, яких ніколи не дадуть у кредит.

Ми маємо розвивати державу саме як сполучну ланку між Сходом і Заходом - з найкращими портами, залізницями, автомобільними дорогами, річковим транспортом та транзитною системою. Сприятливий клімат для транзиту і стимулювання інвестицій дозволять створити величезну кількість нових робочих місць в країні та повернути мільйони вимушених трудових мігрантів, які побачать, що можуть гідно заробляти і повноцінно жити у себе на Батьківщині.

Нова індустріалізація

Створення робочих місць - ключова мета економічної політики. Побудовані народом промислові об'єкти слід не закривати, а наповнювати новим технологічним змістом, залучати інвестиції, збільшувати глибину переробки продукції.

На нинішньому етапі і в нинішньому стані країни тільки промисловість здатна відновити перспективи розвитку економіки, збільшити ВВП і бюджетні надходження. Ми повинні будувати те, що вміємо: кораблі, машини, космічну техніку - зі своєї сировини, руками своїх фахівців. Багатьом держпідприємствам не потрібна приватизація, їм потрібні ефективне управління і зрозумілий фінансовий план.

Ми входимо в десятку країн світу, які мають повний цикл виробництва літаків - отже необхідно робити літаки, в тому числі, для власних потреб. Ми завжди були сильні в ВПК, отже потрібно повертатися в топ-десять експортерів зброї. Завод «Південмаш», в історії якого відображено весь шлях світової космонавтики, перетворився на руїни, а повинен працювати за своїм основним профілем.

Змістом нової індустріалізації повинно стати проходження заново етапів видобутку сировини і виробництва промислових виробів. Переоснащення всієї енергетики країни, впровадження нових технологій, що особливо актуально для атомної галузі, яка практично вичерпала свій ресурс. Підвищення технологічного рівня базових галузей промисловості, переведення їх на меншу енерговитратність.

На всіх зазначених етапах залучення IT-фахівців і впровадження передових інновацій більш ніж актуально. Неодмінною передумовою повинна бути ділова активність всіх категорій підприємництва - великого, середнього і малого бізнесу. Мною внесений законопроект 3795 «Про внесення змін до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», який обумовлює принципи сприяння його розвитку.

Будь-які іноземні кредити будуть залучатися тільки під розвиток конкретних економічних проектів.

Знищення корупції

Жорсткий контроль над діями чиновників – головна запорука успішної боротьби з корупцією. Для цього потрібні не спеціальні органи на зразок НАБУ або профільного Нацагенства, а збільшення ролі опозиції, зменшення влади центру, громадський контроль і невідворотність покарання.

Необхідно зробити лише п'ять кроків: прийняти закон про опозицію, яким всі контрольні функції передаються їй; зменшити повноваження центральної влади, передавши гроші і повноваження в територіальні громади зі збереженням за центром контрольних функцій; створити незалежну судову систему; спростити отримання будь-яких документів; викорінювати корупцію на низовому рівні шляхом просвіти громадян та підвищення оплати праці вчителям, лікарям, працівникам правоохоронних органів.

Справедлива соціальна політика

Розмір пенсії слід встановити на рівні, не нижчому від фактичного розміру прожиткового мінімуму, а пенсійний вік прив'язати до середньої тривалості життя в країні і знизити. Громадян віком від 80 років ми пропонуємо забезпечити безкоштовними ліками і звільнити від оплати послуг ЖКГ.

Потрібен принципово інший підхід, який дозволить підвищити пенсії і скоротити податкове навантаження на працюючу людину. Він сформульований в трьох законопроектах, вже поданих до Верховної Ради України. Це проекти, що обумовлюють добровільну участь у системі державного пенсійного забезпечення, а також законопроекти про внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів України.

Пенсії повинні щорічно коригуватися з урахуванням зростання споживчих цін. Індексація пенсій - обов'язок держави, як і забезпечення доступного медичного обслуговування. Систему охорони здоров'я слід будувати навколо здоров'я людини, починаючи від народження, а для цього мусимо зберегти кількість державних клінік і не допустити її скорочення.

Чесні тарифи

Регульовані державою ціни і тарифи слід знизити, прив'язавши до собівартості. Українці мають право отримувати газ українського видобутку, ціну на який слід формувати лише з чотирьох компонентів: витрати на видобуток; витрати на переробку; витрати на транспортування і 10% рентабельності для розвитку газовидобутку. Це дозволить одразу знизити тарифи більш ніж удвічі. Мій законопроект №5290, що пропонує цю формулу, зареєстровано в парламенті ще у жовтні 2016 року.

Збереження української землі

Власником землі в Україні може бути тільки громадянин України. Наша команда розробила Закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, який передбачає механізм прозорого продажу через Земельний банк. Має бути проведена інвентаризація земель. Однак до того, як земля стане товаром, кожен українець повинен отримати свою ділянку, на яку він має право за Земельним кодексом. Державний контроль над цільовим використанням земель і неприпустимістю виснаження ґрунту слід посилити. Продавати можна землю, але не Батьківщину.

Історична пам'ять

У нашої країни славне минуле і воно належить нам повністю. Жодна ідеологія не може бути обов'язковою, усі громадяни всіх національностей нашої держави мають рівні права і можливості свого волевиявлення. Агресивний націоналізм як основа державної політики і спроба замінити демократію диктатурою для нас є неприпустимими. Ми виступаємо проти наруги над нашою пам’яттю, знищення пам'ятників Великої Перемоги та переписування історії.

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Друзі, соратники, брати мої, відступати далі нікуди. За нами діти, для яких ми зобов'язані зберегти країну. За нами наші дорогі батьки, про яких не подбає ніхто, крім нас. Ми повинні і зможемо захистити наші права і майбутнє рідної землі. Це наша честь, наш обов'язок і наша місія.

Перемога буде за нами.