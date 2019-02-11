Святослав Вакарчук - в программе KishkiNa

Отказ от участия в президентских выборах лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука только подтвердил серьезные намерения зайти в большую политику. И зайти удачно, в отличие от 2004 года. Зачем одному из самых успешных украинских музыкантов участие в политических реалиях, он рассказал в свежем выпуске программы Kishkinа. А еще о том, как его имя появилось в президентских рейтингах, о чем разговаривал на Банковой с Президентом Петром Порошенко. Что думает о Владимире Зеленском и его шансах на победу на выборах.

Как Вакарчук намерен формировать команду, готов ли променять заполненные стадионы на ненависть оппонентов, к каким возможным политическим союзам стремится и нужна ли Украине третья революция? Об этом и многом другом смотрите в полном выпуске программы на youtube-канале Kishkina.