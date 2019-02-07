Вакарчук решился на собственную предвыборную кампанию

Святослав Вакарчук подтвердил вывод о том, что он отказался поддержать кого-либо из кандидатов на президентской кампании из-за того, что решил самостоятельно участвовать в выборах.

Фото: Предоставлено Никитой Василенко Святослав Вакарчук

Выражаясь в стилистике Вакарчука - его амбиция не в том, чтобы принимать участие в качестве одного из многих в президентском забеге. А в том, чтобы на осенних выборах в Верховную Раду провести в парламент мощную команду политических лидеров нового качества – абсолютно честных, порядочных, ответственных, профессиональных (далее список достоинств этих политиков новой формации, хорошо известных Вакарчуку, но не известных прикладной украинской политике, каждый желающий может продолжить по своему усмотрению).

Говоря более конкретно – Вакарчук дал старт своей предвыборной кампании. Не президентской, а парламентской. Его цель как минимум с августа прошлого года в том и состояла, чтобы заблаговременно и основательно подготовиться к участию в парламентской кампании. И показать в парламентском забеге-2019 высокий результат, который станет отличным фундаментом для участия в президентских выборах. Следующих, 2024 года (либо раньше – если такие выборы будут досрочными).

Поэтому в ходе текущей президентской кампании он действует в «парадигме Садового». Отказываясь поддерживать более рейтинговых кандидатов в президенты по близкому позиционированию из-за желания сохранить собственную политическую субъектность и провести собственную фракцию в новую Верховную Раду. Единственное отличие – Садовой отказался поддержать из-за этого более рейтингового Гриценко, и сам принял участие в президентских выборах. А Вакарчук от участия в выборах президента отказался и сразу занялся парламентскими выборами. И пока вся страна занята перипетиями выборов президента, Вакарчук последовательно начал вбрасывать в эту предвыборно-президентскую повестку дня тематику осенних выборов в Раду.

Перефразируя поговорку о Проньке и шторках, можно сказать, «кому что, а Святу - списки» . Поэтому, пока политики и избиратели с головой увязли в перипетиях президентской гонки, Вакарчук призывает их вспомнить о вечном. То есть, об открытых списках на парламентских выборах. Которые обсуждаются и обещаются политиками самого разного толка – начиная от предшественников «Оппозиционного блока» из ПР в 2008 году и заканчивая национал-демократами из БПП и НФ после Евромайдана– насколько периодически, настолько и безрезультатно. Вот уже второе десятилетие. Потому что на практике это никому не выгодно и потому никому не нужно. Одно дело – красиво пообещать избирателю во время выборов такие списки, другое дело – сделать это на практике.

Вот и Вакарчук, не участвуя в идущих выборах, тоже нашёл удобный повод напомнить о себе избирателям. Подтверждая своё позиционирования как нового лидера, выступающего за честность. И в политике, и в судебных делах. Что позволяет ему не выпадать из текущего политического контекста.

Судя по частоте публичных выступлений этого общественного деятеля (на этой неделе Вакарчук не только рассказывал, как должны проводиться выборы в новую Раду, но и комментировал временное отстранение Супрун от руководства Минздравом – опять таки с позиций востребованности новых лидеров) он начал активный этап подготовки к парламентским выборам.

Очередного ускорения темпа его кампании стоит ожидать через пару месяцев, в промежутке между первым и вторым туром выборов. Когда цена поддержки избирателей «нового лидера» Вакарчука будет на вес золота. И можно прогнозировать, что в отличие от первого тура тогда уже он заявит о поддержке одного из кандидатов. Потому что этого будет требовать вся логика его подготовки к выборам в ВР в период после президентских выборов.