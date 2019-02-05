Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун

Сегодня Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение принял тот самый судья, который в составе коллегии из трёх человек в декабре признал незаконным увольнение руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова . Соответсвующий иск подал нардеп от “Радикальной партии” Игорь Мосийчук. Но не так трудно догадаться, кто стоит за происходящим.

Фото: kmu.gov.ua

Сбывшееся пророчество

По информации LB.ua, сливки фракции БПП были в курсе, что отстранение Ульяны Супрун состоится в ближайшее время, и что это будет сделано именно через суд. Откуда они могли знать, какое решение примет суд? Возможно, у кого-то из фракции открылся третий глаз? Или, например, руководство страны может влиять на судебные решения? Какой вариант кажется вам более правдоподобным?

Почему именно сейчас и по какой именно причине - трудно сказать однозначно. В БПП утверждают, что Президент не доволен работой и.о.министра. Сторонники Ульяны - что это система противится реформам. Если бы Супрун была уволена, это решение пришлось бы каким-то образом объяснять политически. А так - все шишки посыпятся на суд, мантия которого и так вся в пятнах от гнилых помидоров.

Подвешенный вопрос

Вместе с тем, надо отметить, что юридически легитимность Супрун была под вопросом - потому что, согласно Закону “О центральных органах исполнительной власти”, члены Кабмина назначаются на должность парламентом, а не премьер-министром, как произошло в случае Супрун. В распоряжении премьера Владимира Гройсмана речь идёт о том, что исполнение обязанностей возлагается на неё «временно», но не указано, сколько именно времени оно может продлиться.

За два с половиной года (Ульяна Супрун стала и.о. Министра здравоохранения в июле 2016 года) неоднократно обсуждалось, что вопрос с её назначением нужно решить единственно законным способом - вынести на голосование в Верховную Раду. Но не вынесли - мероприятие считалось безнадёжным.

“За других членов Кабмина парламент проголосовал пакетом, сразу за всех. Моё же назначение произошло позже. Если бы за каждого из действующих министров пришлось голосовать отдельно, то, наверное, тоже не нашлось бы голосов”, - говорила Супрун в интервью LB.ua в апреле 2018 года.

Что будет дальше?

Сегодняшее решение Окружного административного суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней. Это только начало длительной борьбы, и финал её непредсказуем. Даже для нардепов БПП с третьим глазом.

Поддержка Ульяны Супрун - это самые активные люди в стране. Многие из них ещё помнят рецепт коктейля Молотова. Акции протеста будут однозначно, и вполне возможно, что они смогут повлиять на мнение тех, кто стоит сегодня за отстранением Супрун.