Вдале працевлаштування – запорука успішного професійного майбутнього

Хороша робота має приносити не лише стабільний прибуток, а й задоволення. Саме тому ми в Гадяцькому районі працюємо над тим, щоб інвестори створювали нові робочі місця, а мешканці мали змогу влаштуватися на гідну роботу.

Фото: dcz.gov.ua

Завдання Гадяцької міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості — допомагати жителям краю з працевлаштуванням. Спеціалісти філії спільно з соціальними партнерами проводять семінари та тренінги для людей, які в пошуках роботи. Це, наприклад, спільні заходи з районним військкоматом, де людям пояснюють переваги контрактної служби в Збройних Силах України. Досить практичними виявилися семінари разом із Національною поліцією. Як результат — 11 кандидатів направлено для відбору до лав правоохоронних органів.

Також на базі центру зайнятості постійно відбуваються тренінги, навчання, курси підвищення кваліфікації. На сьогодні,в приміщенні центру зайнятості діє комп’ютерний клас. Тут фахівців навчають основам комп’ютерної грамотності. Адже вміння роботи з персональним комп’ютером у наш час є вагомим фактором при працевлаштуванні. Послугою навчання комп’ютерної грамотності вже скористалися 32 людини.

Одним із пріоритетних напрямків в роботі служби зайнятості є працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та демобілізованих із зони проведення ООС. Адже ці люди потребують особливої допомоги. Важливо, щоб травмовані війною не замикалися в собі, не впадали в депресію, а відчували повагу і вдячність.

Ми й надалі працюємо над тим, щоб кожен житель району, який потребує працевлаштування знайшов роботу, яка буде приносити стабільний дохід та задоволення.