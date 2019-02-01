Антикорупційний суд. За крок до фінішу

Цього тижня розпочинається останній етап конкурсу до Вищого антикорупційного суду - співбесіди з кандидатами та вивчення їхніх досьє. І хоча ухвалення закону «Про Вищий антикорупційний суд» проходило дуже бурхливо і навіть із заявами на кшталт «закон ніколи не буде ухвалено» і «влада не зацікавлена у створенні Антикорупційного суду», конкурс проходить досить спокійно і навіть непомітно.

Фото: rusexpert.nl

Хоча, тут правильніше буде казати про відсутність інтересу до конкурсу широкого загалу, бо сам конкурс навряд чи можна назвати непомітним - кожен етап, кожне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів з приводу ВАС транслювалось в режимі он-лайн, а на спільних засіданнях ВККС та Громадської ради міжнародних експертів були присутні навіть представники Світового банку, Представництва Міжнародного валютного фонду в Україні, Міжнародної організації права розвитку (IDLO) та Представництва Європейського Союзу в Україні.

На думку представників Громадської ради міжнародних експертів, які брали безпосередню участь у перевірці кандидатів до ВАС на доброчесність, конкурс безпрецедентний за прозорістю та публічністю. Тут варто навести цитату голови ГРМЕ сера Ентоні Хупера: «У моїй країні процес і процедури призначення суддів мають абсолютно нульову прозорість. А тут – ви безперечно це можете побачити на каналі в youtube, і я сподіваюся, що ви дивилися, – ми ставили питання кандидатам, це були зовсім не прості питання про їхні статки і подібне, і все це одразу було на youtube. Ще раз – я не знаю жодної країни у світі, яка б досягла такого рівня прозорості у процедурах призначення на посади такого рівня. Вважаю, що Україну треба привітати», – сказав він кілька днів тому.

І, до речі, сер Ентоні Хупер не перебільшив щодо незручних питань. Зі 113 кандидатів до Антикорупційного суду, які успішно пройшли етап тестувань, у ГРМЕ виникли запитання до 49 претендентів. Сумніви в доброчесності переважно виникали через майнові та фінансові питання, як то невідповідність між доходами та статками чи купівля авто або квартири за ціною, нижчою за ринкову. Аналізувалося все, включно з постами в соціальних мережах. Хто не міг пояснити та спростувати сумніви - вибував з конкурсу. Лише 7 кандидатів за рішенням пспільних засідань ВККС та ГРМЕ допущені до етапу співбесід, 3 написали заяви про припинення участі у конкурсі. 39 претендентів, тобто понад третина, припинила участь у конкурсі за крок до фінішу.

Наразі у конкурсі на 39 суддівських крісел ВАС продовжує брати участь 71 кандидат. На 27 місць безпосередньо в Антикорупційному суді претендують 52 особи, а на 12 місць в Апеляційній палаті ВАС - 19.

Мене справді надихає «портрет» кандидидатів в судді Антикорупційного суду. Це дійсно нове покоління правників від 30 до 49 років, які мають досвід роботи адвокатами та фундаментальні знання теорії права. Багатьом з них доступ до професії відкрила саме судова реформа і тепер свій адвокатський чи науковий досвід вони можуть використати в розбудові оновленої судової системи. Практика Верховного Суду, де вперше участь у конкурсі брали адвокати та науковці показала ефективність такого рішення. Тепер ця «нова кров» буде і в Вищому антикорупційному суді, на який покладають багато надій.

Співбесіди з кандидатами та вивчення їхніх досьє триватиме до середини лютого, і за місяць можна очікувати на остаточні результати конкурсу й створення Антикорупційного суду. А ось ефективність його роботи можна буде оцінити значно пізніше - для цього суддям як безпосередньо Антикорупційного суду, так і Апеляційної палати необхідно буде розглянути не один десяток, а то й сотень справ.