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Шевченко в дар Флоренції

Цього тижня на сесії Київради було підтримане рішення щодо передачі в дар Флоренції пам'ятника Тарасу Шевченку. Це подарунок нашому місту-побратиму та дружній крок у відповідь на встановлення на Володимирській гірці пам'ятника Данте Аліг’єрі. Монумент італійському письменнику ми відкрили у грудні 2015 року спільними зусиллями нашої міжпарламентської групи дружби Україна-Італія, Посольства Італії в Україні та столичної влади, а сама ідея належала тодішньому послу Фабріціо Романо. Це була прекрасна ініціатива.

До кроку у відповідь ми йшли понад 2 роки і тепер з рішенням Київради всі формальності виконані. За кілька днів бронзовий монумент Кобзаря авторства чудового скульптора Олега Пінчука вирушить до Італії, а в нас на 19 лютого вже запланована зустріч з владою Флоренції для остаточного узгодження технічних питань.

Фото: надане Сергієм Алєксєєвим

За попередньою домовленістю відкриття монументу заплановане на 9-10 березня. А встановлять його у середмісті Флоренції на території Бібліотеки Облате, що в декількох кроках від Дуомо.

З пошуком місця для скульптури було нелегко, бо вся територія Флоренції  охороняється ЮНЕСКО і там неможливо встановити в буквальному сенсі нічого.  Єдиний виняток, який нам вдалось знайти в документах, - це територія приватних домоволодінь, які не підпадають під обмеження ЮНЕСКО. Тому в процесі переговорів з владою Флоренції ми підібрали кілька можливих локацій. В результаті зупинились на варіанті Бібліотеки Облате, де є двір з публічним доступом. Саме там і буде встановлено пам'ятник Кобзарю.

Реалізація цього проекту - наше спільне досягнення, яке безумовно позитивно впливає на імідж України, і до нього долучилось багато людей. Тому щиро дякую за співпрацю всьому депутатському корпусу Київради та особисто Віталію Кличку, який безпосередньо брав активну участь і у вирішенні питань встановлення монументу Данте Аліг’єрі у Києві, і на всіх етапах погодження встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку у Флоренції!

І окрема подяка Сергію Боярчукову, який долучився до цієї ініціативи і став меценатом цього важливого культурного проекту. В підсумку ми отримали чудовий приклад співпраці державних структур та соціально відповідального бізнесу задля покращення іміджу нашої країни та налагодження міждержавних відносин між Україною та Італією!

Сергій Алєксєєв Сергій Алєксєєв , юрист, народний депутат України, Голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку
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