КСУ роз‘яснить засади самоврядування в Києві

Напередодні Велика палата КСУ розпочала розгляд справи щодо офіційного тлумачення окремих положень Конституції України про здійснення місцевого самоврядування в Києві. Відбулась відкрита частина засідання, на якій мали змогу висловитись представники суб‘єктів конституційного подання, експерти та Віталій Кличко, якого безпосередньо стосуються питання, з якими ми звернулись до КСУ. На жаль, представники Президента та Верховної Ради були відсутні на засіданні і їхню позицію ми не почули. Тепер суд працюватиме у закритому режимі.

Фото: Макс Требухов

І хоч на перший погляд здається, що ця справа стосується виключно Києва, насправді вона має надзвичайно важливе значення як для громади столиці, так і місцевих громад по всій України. Захист місцевого самоврядування гарантований Конституцією і є одним з пріоритетних напрямів державної політики в Україні, бо визначає її демократичність та європейський вектор розвитку. В той же час, місцеве самоврядування та виконавча влада в Києві мають ряд особливостей, порівняно з іншими регіонами України, що і зумовило необхідність цього конституційного подання.

Щоб зрозуміти суть питання, варто детально проаналізувати чинне законодавство та врахувати попередні рішення КСУ з цього приводу.

Почнемо з основного - ч. 2 ст. 141 Конституції чітко визначає, що територіальні громади обирають шляхом таємного голосування міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. ч. 2 ст. 118 Конституції встановлює, що голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом за поданням КМУ.

Конституція визначає КМДА як орган, що здійснює виконавчу владу в Києві. Проте її конституційно-правова природа відрізняється від обласних і райдержадміністрацій, які здійснюють не тільки повноваження органів виконавчої влади, а й самоврядні повноваження, за відсутності у обласних та райрадах власних виконавчих органів. В той же час КМДА також визначена і як виконавчий орган Київради згідно ч. 1 ст. 10-1 Закону «Про столицю України - місто-герой Київ», що є особливістю здійснення виконавчої влади в Києві.

Особливістю є й те, що Київрада не має повноважень висловлювати недовіру голові КМДА. Не передбачає такої можливості і ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».

Також особливістю є поєднання не тільки повноважень Київського міського голови та голови міської ради, як це передбачено у ст. 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», а й повноважень голови КМДА. Згідно з Рішенням КСУ від 06 липня 1999 року № 7-рп/99, така посадова особа як голова КМДА відсутня у системі місцевого самоврядування у Києві, а обіймання Київським міським головою посади голови КМДА не є суміщенням посад (пункти 4 та 5 мотивувальної частини).

КСУ у Рішенні від 25 грудня 2003 року № 21-рп/2003 дав офіційне тлумачення:

- частин 1-4 ст. 118, ч. 3 ст. 133, частин 1-3 ст. 140, ч. 2 ст.141 Конституції,

- ст. 23, п. 3 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про державну службу»,

- ст. 12, 79 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,

- ст. 10, 13, 16, п. 2 розділу VII «Прикінцеві положення» ЗУ «Про столицю України - місто-герой Київ»,

- ст. 8, 10 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»,

та ст. 18 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» в їх взаємозв'язку, яким визначив, що КМДА має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою і яку на посаду Голови КМДА призначає Президент.

Таку правову позицію КСУ підтверджує і припис ст. 16 закону «Про столицю», відповідно до якого перший заступник та заступники Голови КМДА, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою за погодженням відповідно з Президентом та КМУ. Призначення та звільнення з посад заступників голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Київський міський голова погоджує з Київською міською радою.

Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про столицю» Київрада має власний виконавчий орган, який утворюються Київрадою, підзвітний та підконтрольний їй.

Крім того, КСУ в Рішенні від 13 жовтня 2005 року № 9-рп/2005, надаючи офіційне тлумачення положень:

- п. 10 ч. 1 ст. 106, частин 1, 2, 4 ст. 118, ч. 3 ст. 133, ч. 2 ст. 140 Конституції,

- ч. 4 ст. 1, ч. 2 ст. 8, ч. 4 ст. 9 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»,

- п. 2 розділу VII «Прикінцеві положення» ЗУ «Про столицю» підтвердив вказану правову позицію та розвинув її, зазначивши, що на загальноміському рівні у місті Києві чинне законодавство передбачає єдиний організаційний порядок формування держадміністрації, яка є одночасно місцевим органом виконавчої влади і виконавчим органом Київради (абзаци 1 та 2 п. 6 мотивувальної частини).

З часу ухвалення зазначених Рішень КСУ внесено зміни до законів «Про столицю» та «Про місцеві державні адміністрації». Відповідно до ч. 2 ст. 10-1 ЗУ «Про столицю України – місто-герой Київ», яку було внесено 7 вересня 2010 року, голова КМДА призначається Президентом в порядку, передбаченому Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом за поданням КМУ на строк повноважень Президента.

Згідно ст. 118 Конституції виконавчу владу у м. Києві здійснює міська держадміністрація. Голова міської держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом за поданням КМУ.

Такий порядок призначення і звільнення голови КМДА відтворено і в п.2 розділу VII «Прикінцеві положення» ЗУ «Про столицю України - місто герой Київ», чинному на час ухвалення КСУ Рішення № 21-рп/2003.

Норми ч. 2 ст. 10-1 ЗУ «Про столицю України - місто-герой Київ» фактично не містять жодної правової новизни порівняно із існуючим законами на час ухвалення КСУ Рішення №21-рп/2003.

На сьогодні в місті Києві існує повноцінний виконавчий орган місцевого самоврядування та єдина головна посадова особа органу місцевого самоврядування - Київський міський голова, який за своїм статусом очолює виконавчий орган Київської міської ради - Київську міську державну адміністрацію.

Таким чином, на даний час потребує офіційного тлумачення Конституційного Суду України декілька питань:

- чи може бути звільнена Президентом України з посади голови КМДА особа, обрана Київським міським головою за умови, якщо повноваження особи, обраної Київським міським головою, не припинені в установленому законодавством порядку;

- чи може бути призначена Президентом України на посаду голови КМДА особа, не обрана Київським міським головою за умови, якщо повноваження особи, обраної Київським міським головою, не припинені в установленому законодавством порядку;

- чи може Київська міська рада утворювати відділи, управління та інші виконавчі органи не в структурі КМДА.

Тепер Конституційний Суд має дати відповідь на питання щодо можливого існування двовладдя у Києві і чи можливе обмеження самоврядування, гарантованого Конституцією, задля виконання функцій столиці.

Рішення буде опубліковане на офіційному сайті КСУ. Сподіваюсь, що це відбудеться у максимально стислі строки.