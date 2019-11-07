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ЦИК заявила об угрозе срыва выборов в некоторых ОТГ

Первые местные выборы назначены на 22 и 29 декабря.

ЦИК заявила об угрозе срыва выборов в некоторых ОТГ
Фото: facebook.com/UACEC

В некоторых объединенных территориальных громадах (ОТГ) организация выборов оказалась под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"Комиссия вынуждена констатировать, что ... в некоторых РИК свои полномочия осуществляют лишь около 60 процентов членов от сложившегося количества комиссий. Кроме того, в отдельных комиссиях их руководящий состав тоже уклоняется от выполнения своих обязанностей", - говорится в заявлении.

Центризбирком обращается к политпартиям с требованием еще раз пересмотреть членов комиссий, которых они подавали в их состав, и в сжатые сроки повлиять на исправление ситуации, чтобы РИК смогли вовремя сформировать территориальные и участковые избиркомы.

В комиссии напомнили, что за уклонение членами комиссии от выполнения своих полномочий в соответствии со статьей 157 Уголовного кодекса Украины, предусмотрена уголовная ответственность.

В соответствии с календарными планами основных мероприятий по подготовке и проведению выборов районные избирательные комиссии обязаны до 9 и 16 ноября включительно сформировать состав сельских, поселковых, городских избирательных комиссий. Также эти же районные избирательные комиссии соответственно до 6 и 13 декабря включительно должны образовать участковые избирательные комиссии для проведения выборов.

На 22 и 29 декабря были назначены первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, а также дополнительные выборы депутатов советов.

Объединенные территориальные громады создаются в Украине в рамках реформы децентрализации, которая стартовала в 2015 году.

С 25 октября 2015 по 30 июня 2019 года в Украине уже состоялись первые выборы в 896 ОТГ.

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