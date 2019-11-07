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Зеленский: от усталости к вечеру из человека превращаюсь в организм

"Очень сложная профессия, которая отнимает все силы, время и иногда желание".

Президент Владимир Зеленский признался, что очень устает от своей работы.

Об этом он сказал во втором влоге за рулем Tesla.

"К этой работе, к этому привыкнуть нельзя. Люди ведь как говорят: к хорошему быстро привыкаешь, а это реально жизнь очень сложная. Очень сложная профессия, которая отнимает все силы, время и иногда желание. В конце вечера из человека превращаешься в организм, который не хочет думать, делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья", - сказал Зеленский.

Он сказал, что его работа утомительна не только для него, но и для семьи, но при этом добавил, что не собирается отказываться от нее: "Решение, как говорят в Раде, принято".

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