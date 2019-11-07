Верховный Суд отложил до декабря кассацию Пукача

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда перенес на 5 декабря рассмотрение дела о пересмотре приговора Алексею Пукачу. Он отбывает пожизненный срок за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Причиной переноса заседания стало рассмотрение ходатайства нового адвоката Пукача Владимира Нестерака, поданного в Печерский районный суд Киева, о продлении срока кассационного обжалования. По словам адвоката, заседание назначено на 26 ноября. Поэтому он попросил подождать решения Печерского райсуда.

Кроме того, адвокат потерпевшего Алексея Подольского Татьяна Костина заявила перед судом требование об исполнении решения Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 31 мая 2017 об отстранении Валентины Теличенко в качестве представителя от потерпевшей Мирославы Гонгадзе.

По словам Костиной, представителя Мирославы Гонгадзе нет в деле, а поэтому она может присутствовать в судебном заседании в качестве свободного слушателя.

На замечание судьи о том, что переходными положениями закона "О судоустройстве и статусе судей" предусмотрено, что все кассационные производства, рассмотрение которых не завершилось к моменту создания нового Верховного Суда (в состав которого вошли кассационные суды), должны рассматриваться заново, Костина ответила, что дело Пукача рассматривались по уголовному законодательству 1960 года. Поэтому применять новые нормы неуместно.

Суд решил разослать подобное требование всем сторонам дела и получить их позицию по этому поводу.

В комментарии LB.ua Валентина Теличенко заявила, что сторона потерпевшего Подольского не могла подавать требование к суду, а ходатайствовать об ее отстранении, если видит для этого основания.

"Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает требования выполнить решение, они могут заново ходатайствовать", - сказала она.

"В 2000 году, за неделю после исчезновения Георгия Гонгадзе, мы проводили факельное шествие под лозунгом: "Найдите журналиста Гонгадзе". И в том мероприятии я была как заявленое лицо и сообщала киевскую власть об этом мероприятии, писала, что будем придерживаться правил безопасности. Позже меня допросили в прокуратуре. Тогда допрашивали кого-угодно. Спрашивали в основном о мероприятии, но в добавок спросили, что я думаю об исчезновении (Гонгадзе - LB.ua). На что я ответила, что точно ничего не знаю, мол, подозреваю, что надо допросить Пиховшека и еще кого-то. Это весь мой допрос. О каких обстоятельства исчезновения я сказать не могла, потому что ничего не знала. И таких допросов тогда было много", - рассказала она.

Теличенко признали законным представителем в пределах дела Гонгадзе, но, по ее словам, через некоторое время - в 2003 году - ее лишили этих полномочий. "Сославшись на то, что я была допрошена в этом деле. Но в 2005 году прокуратура пересмотрела то решение и сделала вывод, что тот протокол не содержит никаких данных, которые важны для расследования. Тот факт, что тебя допросили, не делает из тебя свидетеля. Меня восстановили представителем Мирославы Гонгадзе, и я знакомилась с материалами дела", - сказала она.

По ее словам, вопрос о том, чтобы лишить ее права представят интересы Гонгадзе ставили несколько раз. Суды первой и апелляционной инстанции подобные ходатайства отклоняли. И лишь

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел удовлетворял подобное ходатайство.

Теличенко также считает, что переходными положениями Закона "О судоустройстве и статусе судей" указано, что кассационное рассмотрение дел, не завершенных до создания Кассационный судов в составе Верховного Суда, начинается заново.

Напомним, Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, позже в лесу в Киевской области нашли его обезглавленный труп. Его убийца Алексей Пукач через 12 лет был приговорен к пожизненному заключению.

Было установлено, что Пукач расправился с журналистом по указанию экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, который был найден мертвым 4 марта 2005 года в своем доме под Киевом с двумя огнестрельными ранениями в голову, и других должностных лиц.

На суде Пукач частично признал свою вину и тот факт, что действовал по приказу экс-главы МВД. Но заявил, что не собирался убивать журналиста - его смерть якобы была случайной.