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Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от сдачи имущества иностранцам

Какого именно имущества - не указано.

Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от сдачи имущества иностранцам
Владимир Зеленский
Фото: Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления иностранцам в аренду имущества.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Изменения в имущественном состоянии задекларированы Зеленским 6 ноября.

Согласно декларации, 28 октября Президент получил 902 454 гривны дохода от предоставления в аренду имущества (какого именно - не указано) иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.

Напомним, за 2018 год Зеленский задекларировал 9,7 млн гривен доходов, а его супруга Елена - 4,9 млн гривен доходов. Также в декларации президента появилась вилла в Италии, которую он не указал в прошлый раз.

За 2017 год Зеленский задекларировал 7,3 млн гривен доходов, сбережения на более чем 23,2 млн гривен, автомобиль Range Rover, квартиру супруги в Ялте, аренду квартиры в Великобритании и квартиру в Киеве, собственником которой является кипрская компания.

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