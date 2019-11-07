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Основной двигатель территориальной обороны - гражданин, - эксперт

"Пока снизу не появится инициатива и желание, территориальной обороны не будет".

Основной двигатель территориальной обороны - гражданин, - эксперт
Алексей Лапин
Фото: Макс Требухов

Территориальная оборона - это, в первую очередь, народное движение за безопасность своего города или района.

Об этом заявил в ходе круглого стола "Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала", организованного Институтом Горшенина совместно с Украинским институтом исследований безопасности Алексей Лапин, инструктор и руководитель направления ОО "Украинский Легион", член рабочей группы по вопросам территориальной обороны в СНБО Украины, член Совета волонтеров при МОУ.

“Основной двигатель терробороны - гражданин, представитель общественности. Именно патриотически настроенные общественные организации являются той силой, которая может изменить представление населения о своих обязанностях по отношению к государству и своей семье.

Систему терробороны не получится создать по приказу сверху. Пока снизу не появится инициатива и желание в нерабочее время идти учиться и брать на себя ответственность, территориальной обороны как таковой не будет”, - сказал эксперт.

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