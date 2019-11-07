Полиция открыла дело по факту драки Ляшко и Геруса

Уголовное производство открыто по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Главное управление полиции в Киевской области открыло уголовное производство по факту драки бывшего главы "Радикальной партии", экс-депутата ВР Олега Ляшко с главой комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщили в правоохранительных органах агентству "Украинские новости".

"Полиция открывает дело и будет расследовать", - сказал собеседник.

По его словам, ни Ляшко, ни Герус в полицию не обращались. Поэтому дело по ст. 125 (легкие телесные повреждения) УК не открывалось.

Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, для выяснения обстоятельств инцидента уголовное производство открыто по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК. В рамках дела полиция намерена допросить Ляшко, а также очевидцев .

Напомним, 6 ноября Ляшко и Герус подрались в помещении зала приема международных делегаций аэропорта "Борисполь". Драка произошла из-за поправки Геруса, разрешающей импорт электроэнергии из России. Ляшко утверждал, что Герус этой поправкой сделал выгоду только олигархам и РФ.

В свою очередь, Геру назвал инцидент "шоу-провокацией", а Ляшко - защитником бизнеса олигарха Рината Ахметова.