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Трансляция круглого стола "Развитие теробороны Украины: пути и возможности усиления потенциала"

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

LB.ua ведет трансляцию круглого стола "Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала".

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

Вопросы к обсуждению:

  1. Оптимальные пути развития территориальной обороны Украины.
  2. Ключевые функции территориальной обороны Украины.
  3. Вооружение, подготовка, контроль и мотивация структур территориальной обороны Украины.
  4. Источники финансирования и границы ответственности структур территориальной обороны Украины.
  5. Участие граждан и общественных объединений в системе территориальной обороны Украины.
  6. Мотивация граждан к участию в территориальной обороне.
  7. Особенности военной подготовки бойцов территориальной обороны.

Участники круглого стола:

  • Валентин Бадрак, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР);
  • Сергей Кривонос, заместитель секретаря СНБО Украины;
  • Виктор Соколов, первый вице-президент Института Горшенина;
  • Алексей Лапин, инструктор и руководитель направления ОО «Украинский Легион», член рабочей группы по вопросам территориальной обороны в СНБО Украины.

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Украинском институте исследований безопасности (УИБД) - является обязательным.

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