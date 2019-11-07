Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

LB.ua ведет трансляцию круглого стола "Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала".

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

Вопросы к обсуждению:

Оптимальные пути развития территориальной обороны Украины. Ключевые функции территориальной обороны Украины. Вооружение, подготовка, контроль и мотивация структур территориальной обороны Украины. Источники финансирования и границы ответственности структур территориальной обороны Украины. Участие граждан и общественных объединений в системе территориальной обороны Украины. Мотивация граждан к участию в территориальной обороне. Особенности военной подготовки бойцов территориальной обороны.

Участники круглого стола:

Валентин Бадрак , член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР);

, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР); Сергей Кривонос , заместитель секретаря СНБО Украины;

, заместитель секретаря СНБО Украины; Виктор Соколов , первый вице-президент Института Горшенина;

, первый вице-президент Института Горшенина; Алексей Лапин, инструктор и руководитель направления ОО «Украинский Легион», член рабочей группы по вопросам территориальной обороны в СНБО Украины.

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Украинском институте исследований безопасности (УИБД) - является обязательным.