"Русским бы понравилось унижение Зеленского", - обнародована стенограмма показаний Уильяма Тейлора

"Это развязало бы России руки, а я бы ушел с должности".

Комитеты Палаты представителей Конгресса США, которые проводят расследование в рамках процедуры импичмента, обнародовали стенограмму показаний временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора от 22 октября.

Временно поверенный в делах США в Украине заявил американским законодателям, что предоставление Украине оборонной помощи прямо связывалось администрацией США с началом в Украине расследование в отношении компании Burisma, передает Голос Америки.

"Я четко понял, что оборонная помощь не поступит, пока президент Украины не гарантирует, что возьмется за расследование", - отметил среди прочего Тейлор.

Тейлор также отметил, что США требовали расследования обстоятельств якобы вмешательства с территории Украины в выборы в США 2016 года.

В одном из эпизодов обнародованных свидетельств Тейлор говорит о том, что могло бы произойти, если бы президент Владимир Зеленский сделал публичное заявление о том, что Украина возобновит расследование против семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена.

По мнению Тейлора, если бы Зеленский выступил с таким публичным заявлением, это вызвало бы критику внутри Украины, а также ослабило бы позиции Украины на международной арене.

"Русским бы это понравилось. Русские внимательно следят за этим. Русские обращают внимание на то, сколько поддержки американцы планируют предоставить украинцам. Россияне давят на Украину. Они давят на Украину относительно Донбасса. Они давят экономически, они планируют запустить "Северный поток", они давят, поскольку должны заключить новое газовое соглашение до 1 января. Они давят. И они, русские, хотят знать сколько поддержки украинцы получат в целом и также какую поддержку получат от американцев. Поэтому русским бы понравилось унижение Зеленского от американцев, и это развязало бы России руки, а я бы ушел с должности", - сказал Тейлор.