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Первые публичные слушания по импичменту Трампа состоятся 13 ноября

Экс-посол США в Украине Мари Йованович выступит на открытых слушаниях 17 октября.

Первые публичные слушания по импичменту Трампа состоятся 13 ноября
Фото: EPA/UPG

Первые публичные слушания по делу об импичменте Дональда Трампа состоятся в следующую среду, 13 ноября. Об этом сообщил Глава Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США конгрессмен Адам Шифф, передает издание The Hill.

"Адам Шифф заявил, что в следующую среду будут выступать со свидетельствами топ-дипломат США в Украине Уильям Тейлор и высокопоставленный чиновник Государственного департамента Джордж Кент", - сказано в сообщении.

Кроме того, ожидается, что экс-посол США в Украине Мари Йованович выступит на открытых слушаниях 17 октября.

Ранее все свидетели по делу импичмента президента США свидетельствовали в закрытом режиме, однако на этой неделе Палата представителей обнародовала стенограммы их выступлений.

Напомним, 5 ноября сообщалось, что Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд признал, что военная помощь Украине была связана с обязательством Киева проводить расследования, которые хотел президент Трамп.

Сондленд рассказал, как обсуждал предоставление взаимных гарантий с помощником Зеленского Ермаком.

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