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​Йованович в Конгрессе рассказала о попытках Луценко навредить ей

"Думаю, Луценко не нравилось, что посольство призвало к очищению ГПУ".

​Йованович в Конгрессе рассказала о попытках Луценко навредить ей
Фото: EPA/UPG

Бывший посол США в Украине Мари Йованович во время своих показаний перед комитетами Палаты представителей рассказала, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пытался ей навредить.

Об этом говорится в показаниях, обнародованных комитетом по делам разведки.

В ноябре-декабре 2018 года Йованович впервые узнала о контактах между Луценко и адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани и что Луценко пытается ей навредить.

"Думаю, господину Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры. Когда он пришел на должность, у него было три цели: реформа Генпрокуратуры, наказание ответственных за убийства невинных людей на Майдане во время Революции достоинства и расследование отмывания средств, чтобы вернуть более 40 миллиардов долларов, которые бывший президент и его подручные вывели. Ничего из этого не было выполнено. Мы считали это красивыми целями и стремились привлечь его работать в этом направлении, а он на самом деле на это не обращал внимания", - рассказала Йованович.

По ее словам, Луценко хотел, чтобы посольство США организовало ему встречу с генпрокурором США, директором ФБР. "Он заявлял, что у него есть для них важная информация. Теперь я понимаю, что это была ложная информация в отношении меня. Например, как я отметила во вступительном слове, что я дала ему список лиц, которых нельзя преследовать, перечень неприкасаемых", - рассказала Йованович.

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