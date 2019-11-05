Правительство планирует провести перепись населения Украины в 2020

В Кабинете министров Украины рассматривают возможность проведения переписи населения в 2020 году.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Он также сообщил, что в правительстве рассматривают возможность проведения переписи населения с помощью онлайн-инструментов.

"Конечно, это перепись, но мы посмотрели на разную практику в мире и сейчас ищем возможность сделать перепись максимально за счет онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей заполнять информацию о себе с помощью онлайн-инструментов", - цитирует премьера РБК-Украина.

По словам Гончарука, перепись населения может состояться в следующем году.

"Да, сейчас мы ее планируем. Да (в бюджете заложены на него средства, - ред.)", - добавил он.

Напомним, первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло проведение Всеукраинской переписи населения - на 2020 год.

Представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук оценил проведение всеукраинской переписи населения в 4 млрд гривен. Команда президента заявляла, что намерена удешевить эту процедуру и провести перепись до конца этого года.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет оценил в 5 млрд гривен перепись населения в следующем году. Он считает целесообразным сделать электронную перепись населения и использовать для этого смартфоны.