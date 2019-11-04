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Зеленский подписал указ об улучшении безопасности боеприпасов ВСУ

Задача стоит повысить уровень безопасности боеприпасов до стандартов НАТО.

Зеленский подписал указ об улучшении безопасности боеприпасов ВСУ
Фото: facebook.com/zelenskiy95

Владимир Зеленский подписал указ "О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины". Об этом сообщает сайт президента.

Согласно указу, Генштабу ВСУ была поставлена задача повысить уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения до стандартов НАТО. Генштаб должен организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

На Минобороны положена задача усилить контроль над реконструкцией технических территорий арсеналов, обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.

Кабмин должен профинансировать меры по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ, а также урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 25 октября сообщалось, что Минобороны планирует вернуть призыв на срочную службу с 18 лет. Эту инициативу поддержал Генеральный Штаб ВСУ.

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