Главой НКРЭКУ избран Валерий Тарасюк

Новым главой Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) избрали Валерия Тарасюка. Об этом сообщает пресс-центр регулятора.

"Сегодня путем тайного голосования членов НКРЭКУ председателем регулятора избран Валерий Тарасюк согласно статье 9 Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование y сферах энергетики и коммунальных услуг"", - сказано в сообщении

Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области, в 1998 году закончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений.

29 октября 2019 он был назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Напомним, НКРЭКУ осуществляет госрегулирование субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

29 октября Владимир Зеленский назначил четырех временных членов НКРЭКУ. Тарасюк вошел в этот список. Кроме него временными членами стали: Руслан Кайдаш, Ольга Бабий и Алексей Магда.