7 ноября (четверг) 2019 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала".

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

Вопросы к обсуждению:

Оптимальные пути развития территориальной обороны Украины. Ключевые функции территориальной обороны Украины. Вооружение, подготовка, контроль и мотивация структур территориальной обороны Украины. Источники финансирования и границы ответственности структур территориальной обороны Украины.

Участники круглого стола:

Валентин Бадрак , член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР);

, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР); Алексей Гридин , член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), председатель Совета волонтеров при МОУ;

, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), председатель Совета волонтеров при МОУ; Сергей Згурец , член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс»;

, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс»; Сергей Кривонос , заместитель секретаря СНБО Украины;

, заместитель секретаря СНБО Украины; Виктор Соколов , первый вице-президент Института Горшенина;

, первый вице-президент Института Горшенина; Алексей Лапин, инструктор и руководитель направления ОО «Украинский Легион», член рабочей группы по вопросам территориальной обороны в СНБО Украины.

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62, info@gorshenin.ua.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Украинском институте исследований безопасности (УИБД) - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).