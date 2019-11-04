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В Институте Горшенина состоится круглый стол "Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала"

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД)

В Институте Горшенина состоится круглый стол "Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала"

7 ноября (четверг) 2019 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала".

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

Вопросы к обсуждению:

  1. Оптимальные пути развития территориальной обороны Украины.
  2. Ключевые функции территориальной обороны Украины.
  3. Вооружение, подготовка, контроль и мотивация структур территориальной обороны Украины.
  4. Источники финансирования и границы ответственности структур территориальной обороны Украины.

Участники круглого стола:

  • Валентин Бадрак, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР);
  • Алексей Гридин, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), председатель Совета волонтеров при МОУ;
  • Сергей Згурец, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс»;
  • Сергей Кривонос, заместитель секретаря СНБО Украины;
  • Виктор Соколов, первый вице-президент Института Горшенина;
  • Алексей Лапин, инструктор и руководитель направления ОО «Украинский Легион», член рабочей группы по вопросам территориальной обороны в СНБО Украины.

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62, info@gorshenin.ua.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Украинском институте исследований безопасности (УИБД) - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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