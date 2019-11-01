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В Институте Горшенина состоится круглый стол "Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине"

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

В Институте Горшенина состоится круглый стол "Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине"

5 ноября (вторник) 2019 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

  1. Законодательные нюансы открытия рынка земли. Какие детали должен учесть закон?
  2. На избежании каких основных рисков следует сосредоточить внимание?
  3. При каких условиях украинцы получат максимальную пользу от внедрения рынка земли?
  4. Целесообразно ли допускать к участию в рынке земли иностранцев? На каких условиях?
  5. Опыт каких стран, которые открыли рынки земли, может пригодиться Украине?

Участники круглого стола:

  • Алексей Мушак, советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам;
  • Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации;
  • Николай Стрижак, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины;
  • Виталий Ломакович, основатель экспертно-аналитического центра ОПТИМА.

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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