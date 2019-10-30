Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла
Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
"Слуги народа" встретили криками "ганьба" выступление Зинкевич в Раде
"Слуги народа" встретили криками "ганьба" выступление Зинкевич в Раде
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
ГлавнаяПолитика

"Батькивщина" намерена обратиться в КС относительно продажи земли

"Какое власть имеет право без согласия народа выставлять землю на распродажу?"

"Батькивщина" намерена обратиться в КС относительно продажи земли
Фото: Lb.ua

«Батькивщина» будет обращаться в Конституционный Суд за толкованием тех статей Конституции, которые говорят, что земля Украины принадлежит народу, чтобы получить ответ на вопрос, может ли власть за спиной нации продать все, чем люди владеют. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга под стенами Верховной Рады, где собрались аграрии и представители гражданского общества, высказываясь против инициативы власти распродать землю.

«Если в Конституции это прописано, какое власть имеет право без согласия народа выставлять землю на распродажу. Если вы это задумали, спросите тогда у людей», - сказала она и подчеркнула, что ключевое требование «Батькивщины» - сначала провести референдум по земельному вопросу, а затем принимать соответствующий закон.

Как предостерегла председатель партии, если принять бездумно, не посоветовавшись с аграриями и обществом, закон о распродаже земли, в частности международным корпорациям, «мы останемся народом без будущего».

Юлия Тимошенко и команда «Батькивщины» предлагают людям напрямую обращаться к президенту, проводить персональные встречи с депутатами аграрного комитета и от «Слуги народа», избранными по округам: «Пусть они людям в глаза расскажут, как планируют продать вашу землю».

«Главный пункт нашего плана - не сдаваться. Только сильное сопротивление и железная позиция: никаких законов о продаже земли без референдума », - подытожила она.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также