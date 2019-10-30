"Батькивщина" намерена обратиться в КС относительно продажи земли

«Батькивщина» будет обращаться в Конституционный Суд за толкованием тех статей Конституции, которые говорят, что земля Украины принадлежит народу, чтобы получить ответ на вопрос, может ли власть за спиной нации продать все, чем люди владеют. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга под стенами Верховной Рады, где собрались аграрии и представители гражданского общества, высказываясь против инициативы власти распродать землю.

«Если в Конституции это прописано, какое власть имеет право без согласия народа выставлять землю на распродажу. Если вы это задумали, спросите тогда у людей», - сказала она и подчеркнула, что ключевое требование «Батькивщины» - сначала провести референдум по земельному вопросу, а затем принимать соответствующий закон.

Как предостерегла председатель партии, если принять бездумно, не посоветовавшись с аграриями и обществом, закон о распродаже земли, в частности международным корпорациям, «мы останемся народом без будущего».

Юлия Тимошенко и команда «Батькивщины» предлагают людям напрямую обращаться к президенту, проводить персональные встречи с депутатами аграрного комитета и от «Слуги народа», избранными по округам: «Пусть они людям в глаза расскажут, как планируют продать вашу землю».

«Главный пункт нашего плана - не сдаваться. Только сильное сопротивление и железная позиция: никаких законов о продаже земли без референдума », - подытожила она.