Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский назвал три этапа на пути к миру на Донбассе.

Об этом он сказал на Форуме единства в Мариуполе.

"Первый этап - это завершение горячей стадии и прекращение огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время", - сказал президент Украины.

Фото: Макс Левин

"Второй неотъемлемый этап - примирение людей, поиск консенсуса. Сколько времени нужно, чтобы затянулись раны? Это сложный, нейрохирургический процесс. Это как держать спички возле открытой канистры бензина - одно неосторожное движение, одно неправильное заявление может все перечеркнуть и возобновить горячую стадию конфликта", - сказал президент Украины.

"И третий - безопасная реинтеграция не на бумаге, а реальная. Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить и даже состоялось частичное примирение. Но не произошло главного - возвращения территории", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украину такой вариант не устраивает. Государство рассчитывает на полноценное возвращение Донбасса.

"После пяти лет войны должна наконец появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и - напоминаю - Крыма", - добавил Зеленский.

По его словам, стратегия должна включать четыре обязательных составляющих: прозрачность, консенсус, реализм и имплементация.

"Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с обществом, инициировать масштабный национальный диалог", - пояснил Зеленский.

Фото: Макс Левин

Президент признал, что реинтеграция не будет простой. "Ошибочно думать, что мы быстро и легко вернем Крым военным путем. Нужно понимать, что уже завтра на оккупированной территории Донбасса все люди не заговорят на украинском языке. Мы не должны радовать себя этими иллюзиями", - констатировал президент.