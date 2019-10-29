Зеленский подписал закон, который разрешает частные космические компании

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности" № 143-IX, принятый парламентом 2 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут быть предприятия, учреждения и организации любой формы собственности и организационно-правовой формы.

Согласно закону, субъекты, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию. Порядок представления такой декларации будет устанавливать Кабинет министров.

Закон также предусматривает, что на осуществление отдельных видов космической деятельности будет необходимо разрешение.

Подавать заявление на получение (переоформление, аннулирование) разрешения можно будет в бумажной или электронной форме по выбору заявителя.

Напомним, что Украина сотрудничает с 30 странами в сфере космонавтики. В 2018 году при участии Украины были осуществлены успешные пуски ракетоносителей "Антарес" - совместного проекта с США, и ракетоносителей "Вега" по программе Европейского космического агентства (ESA).

Закон вступает силу через три месяца после опубликования.