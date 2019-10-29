На улице Банковой в Киеве собрались около 300 протестующих.

У Офиса президента проходит акция "Ни шагу назад!" против разведения войск на Донбассе. На улице Банковой в Киеве собрались около 300 протестующих.

Организатор мероприятия - Движение Сопротивления Капитуляции. Участники акции требуют немедленно прекратить отвод украинских войск на Донбассе. Они скандируют "Нет капитуляции!", "Ганьба!" и "Слава Украине!", сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Фото: LB.ua

Участники акции также протестуют против имплементации "формулы Штайнмайера" и против законов, инициированных новой властью, в частности по земельной реформе.

Фото: Lb.ua

"Действия власти по "разведению войск" пока представляются как вынужденная реакция на "просьбы народа", когда публично руководители нашего государства против капитуляции, против сдачи украинских территорий, но - "вынуждены" идти на уступки агрессору, поскольку так "хочет народ Украины". При этом власть сознательно игнорирует тот многомиллионный голос украинского народа, который говорит свое "Нет капитуляции", выходя на площади украинских городов. Власть игнорирует жертвенный чин украинских добровольцев, которые сейчас находятся безоружные на участке разведения и которых меньше чем сутки назад обстреливал враг", - говорится на странице "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook.

На акции присутствуют депутаты Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" София Федина и Яна Зинкевич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках. В районе Станицы Луганской разведение уже прошло, на очереди Петровское и Золотое.

29 октября 2019 года в 12:00 процесс зеркального разведения на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался.