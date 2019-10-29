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Зеленский объявил о запуске Фонда восстановления Донбасса при поддержке Всемирного банка

"Призываем всех становиться инвесторами этого фонда".

Зеленский объявил о запуске Фонда восстановления Донбасса при поддержке Всемирного банка
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.

Об этом он сказал, закрывая первый инвестиционный форум по восстановлению Донбасса в Мариуполе, где были подписаны 12 меморандумов, а инвесторам представили сотни возможных проектов.

"Вместе с Всемирным банком мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться инвесторами этого фонда", - цитирует Зеленского корреспондент LB.ua.

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай в свою очередь сообщил, что следующий инвестиционный форум должен состояться в Луганской области.

Напомним, что по оценкам Офиса президента, восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса обойдется минимум в 372 млн евро, или свыше 10 млрд гривен в нынешних ценах.

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