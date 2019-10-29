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ГлавнаяОбществоВойна

На восстановление подконтрольной части Донбасса надо €372 млн

Это минимальные расчеты.

На восстановление подконтрольной части Донбасса надо €372 млн
Фото: president.gov.ua

Офис президента считает, что восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса обойдется минимум в 372 млн евро, или свыше 10 млрд гривен в нынешних ценах.

"По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", - сказал на мариуполськом инвестфоруме RE:Think. Invest in Ukraine первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо не менее 231 млн евро, сказал он.

Среди наиболее пострадавших от военных действий прифронтовых районов он выделил Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

Трофимов подчеркнул, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тыс. объектов жилого фонда, восстановление которых обойдется в более чем 72 млн евро.

Первый замглавы Офиса заявил, что государство готово гарантировать полное и прозрачное сопровождение инвестиционных проектов и защищать права честных инвесторов на подконтрольных Украине территориях.

Напомним, что в 2015 году председатель Госагентства по вопросам восстановления Донбасса Вадим Черныш говорил, что на восстановление Донбасса после боевых действий понадобится более $1,8 млрд. Цифру в $1,5 млрд убытков от конфликта на Донбассе называл в том же году глава правительства Арсений Яценюк.

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