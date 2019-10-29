Выбор чистой совести
Выбор чистой совести
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

Украинская сторона ТКГ заявила о снятии препятствий для саммита "нормандской четверки"

Очередной раунд переговоров состоялся в Минске во вторник.

Украинская сторона ТКГ заявила о снятии препятствий для саммита "нормандской четверки"
Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь Леонида Кучмы (уполномоченный от Украины на переговорах в Минске) Дарка Олифер выложила в своем фейсбуке итоги заседания Трехсторонней рабочей группы во вторник.

"Сегодня Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе н.п. Золотое. В соответствии с рамочным решением ТКГ от 2016 года следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское - при 7-дневном соблюдение режима тишины", - написала Олифер.

При этом пресс-секретарь Кучмы подчеркнула, что за пределами этих участков ситуация остается напряженной. "Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указан в мандате миссии и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО", - говорится в заявлении.

Гуманитарная подгруппа ТКГ во вторник сосредоточилась на вопросе освобождения удерживаемых лиц.

Подгруппа по социально-экономическим вопросам обсуждала стабильное водоснабжение жителей Донбасса. В заседании подгруппы приняли участие представители Международного комитета Красного креста и ЮНИСЕФ.

"Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинской-российской границей", - говорится в заявлении.

В целом у Кучмы считают, что итоги работы ТКГ за последнее время открыли путь к встрече в нормандском формате на высшем уровне, где возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также