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В Одессу с недельным визитом зашли четыре корабля НАТО

Данные корабли несут патрулирование в Средиземном море.

В Одессу с недельным визитом зашли четыре корабля НАТО
Фото: mil.gov.ua

К причалу Одесского морского вокзала во вторник пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО: испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana".

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Данные корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО "SNMCMG2", а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться здесь в течение недели", - говорится в сообщении.

Группировку кораблей посетит делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется с Одессы, 30 октября.

Фото: mil.gov.ua

"Также в рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями ВМС ВС Украины, в частности студентами академии", - добавили в Минобороны.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Напомним, ранее в Черное море вошел американский эсминец USS Porter (DDG 78).

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