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​НАТО обнародовало программу визита Столтенберга в Украину

Визит представители Альянса состоится 30 и 31 октября и начнется с посещения Одессы.

​НАТО обнародовало программу визита Столтенберга в Украину
Фото: EPA/UPG

По приглашению украинских властей, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также другие представители Альянса посетят Украину 30 и 31 октября.

Об этом сообщается на сайте НАТО, где опубликована программа мероприятий визита.

Отмечается, что визит Столтенберга начнется с посещения Одессы 30 октября. Генсек НАТО и послы посетят постоянную группу Альянса по противодействию минам (SNMCMG2). В рамках патрулирования в Черном море четыре судна НАТО по противодействию минам из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пребывать в Одесском порту.

Столтенберг также выступит с речью перед курсантами Одесской морской академии.

31 октября в Киеве он проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Владимиром Зеленским и выступит с речью в Верховной Раде.

Столтенберг и представители НАТО встретятся со спикером Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Заместитель генсека Мирча Джоанна и послы НАТО также встретятся с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, а также с главами парламентских фракций.

Напомним, Североатлантический совет является высшим политическим органом НАТО. Его визит в Украину должен был состояться еще в июле, но его отложили из-за выборов в Раду.

25 октября глава Минобороні Загороднюк заявил о перезапуске формата сотрудничества с НАТО с целью практического внедрения стандартов альянса в ближайшей перспективе.

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