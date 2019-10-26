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Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в Европе

Решение принято в связи с необходимостью быстрого перемещения сил НАТО.

Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в Европе
Фото: EPA/UPG

Военные самолеты НАТО будут в приоритетном порядке обрабатываться диспетчерами при управлении воздушным трафиком над Европой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, авиадиспетчеры в Европе будут отдавать приоритет самолетам НАТО перед гражданскими рейсами.

"Чтобы наши силы находились в безопасности, мы должны быть в состоянии быстро перемещаться. Теперь мы сможем летать по всей Европе с приоритетной обработкой - это то, что мы называем быстрой воздушной мобильностью", - сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что самолеты союзников, поддерживающих миссии Альянса, получат позывные НАТО.

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