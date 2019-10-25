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Сербия вошла в евразийскую зону свободной торговли

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.

Сербия вошла в евразийскую зону свободной торговли
Фото: ianp.com.ua

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич подписала в Москве Соглашение о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом и странами-членами ЕАЭС.

Об этом сообщает rts.rs.

"Отныне Сербия сможет экспортировать в государства-участники ЕАЭС почти 100 процентов продукции без пошлины - остается только пошлины на ввоз автомобилей", - говорится в сообщении.

Предполагается, в частности, экспорт 2000 тонн сигарет, 400 тонн коровьего сыра и 90 тыс. литров вина и неограниченный экспорт овечьего и козьего сыра, а также ракии.

В прошлом году товарооборот Сербии с пятью странами-членами Евразийского экономического союза составил 3,4 млрд долларов США.

Евразийский экономический союз был учрежден 1 января 2015 года. Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.

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