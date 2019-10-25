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В США допросили рэпера Eminem из-за его песен с угрозами в адрес Трампа

Речь идет о рэпе, который Eminem читал в рамках церемонии "BET Hip Hop Awards" в 2017 году.

В США допросили рэпера Eminem из-за его песен с угрозами в адрес Трампа
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Eminem, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на портал BuzzFeed.

Согласно имеющимся в распоряжении портала документам Секретной службы, ведомство отмечало, что рэпер "проявлял неприемлемое поведение" и "угрожал лицам, находящимся под защитой (службы, - ред.)".

По данным американских СМИ, речь идет о рэпе, который Eminem читал в рамках церемонии "BET Hip Hop Awards" в 2017 году. Он исполнил импровизацию, в которой раскритиковал Трампа и назвал его "камикадзе, который, возможно, вызовет ядерный холокост". В том же году Eminem выпустил песню под название Revival, в которой он жестко высказался в адрес дочери президента США Иванки Трамп.

В вышедшем в 2018 году альбоме под названием Kamikaze рэпер в одной из своей композиций упоминал тот факт, что сотрудники Секретной службы его допрашивали.

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