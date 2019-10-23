"Посредники" Джулиани Игорь Фруман и Лев Парнас отказались признавать вину

Парнас не сомневается, что "справедливость будет восстановлена".

Игорь Фруман и Лев Парнас, американские бизнесмены, которые были спонсорами избирательной кампании Дональда Трампа, не признали свою вину.

23 октября в федеральном суде бизнесмены, которые были арестованы при попытке покинуть США в начале этого месяца, заявили о своей невиновности, передает ВВС.

Оба бизнесмена являются гражданами США. 46-летний Парнас родился в Украине, 53-летний Фруман - в Беларуси, сообщает издание.

Двое других,

украинец Андрей Кукушкин и гражданин США Дэвид Корреа, также были обвинены в том же деле, и оба не признали себя виновными на прошлой неделе.

Как отмечается, это первое уголовное дело, связанное с расследованием Конгрессом заявлений о том, что президент США Дональд Трамп оказывал политическое давление на Украину.

В коротком заявлении перед журналистами перед судом в среду Лев Парнас сказал: "Я с нетерпением жду энергичной защиты в суде, и я уверен, что со временем правда будет восстановлена, и я буду оправдан".

В мае 2019 года украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал Фрумана и Парнаса "двумя аферистами" из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.

Оказалось, что эти бизнесмены - клиенты Джулиани, и по его совету они написали заявление на Коломойского в правоохранительные органы Украины.

Позже выяснилось, что Фруман и Парнас организовывали встречи Джулиани с представителями украинской власти. Темой этих разговоров были материалы следственных органов Украины о предполагаемой связи политической деятельности Байдена и работающей в Украине компании Burisma.