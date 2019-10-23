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Рябошапка назначил нового прокурора Крыма

Игорь Поночовный сменил ушедшего на повышение Мамедова.

Рябошапка назначил нового прокурора Крыма
Фото: ark.gp.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 22 назначил нового прокурора АР Крым. Должность получил Игорь Поночовный, который был заместителем при предыдущем прокуроре Гюндузе Мамедове.

Именно Мамедов, которого повысили до заместителя генпрокурора, представил Поночовного коллективу прокуратуры.

"Игорь Поночовный с 2017 года работал в прокуратуре автономии, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора. За это время зарекомендовал себя исключительно как профессионал, который сможет эффективно продолжить работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым", - цитирует Мамедова пресс-служба прокуратуры.

Поночовный - уроженец села Остров Рокитнянского района Киевской области. Учился в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, а с 2009 года работает в органах прокуратуры. Начинал помощником прокурора Дарницкого района Киева. Потом работал в прокуратуре Подольского района, прокуратуре Киева, прокуратуре Оболонского района Киева, прокуратуре Полтавской области.

В 2017 году был назначен в прокуратуру Крыма, центральный офис которой находится в Киеве в связи с российской оккупацией полуострова.

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