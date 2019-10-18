Гюндуз Мамедов назначен заместителем генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в пятницу, 18 октября, подписал приказ о назначении на должность заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который с августа 2016г до нынешнего времени занимал должность прокурора Автономной республики Крым.

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

Гюндуз Мамедов в 1996 году окончил Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова, а в 2013 году - Одесский национальный экономический университет. Кандидат юридических наук.

С 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района Одессы. С 2012 года до 2013 года работал в аппарате прокуратуры Киевской области.

С декабря 2013 по июль 2014 года Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июле 2014 назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года - заместителем прокурора Одесской области. 22 августа 2016 года был назначен прокурором АРК.

В начале сентября шеф-редактор LB.ua в своем телеграм-канале сообщала, что заместителями генпрокурора могут стать Касько, Трепак, Мамедов и Кулик.