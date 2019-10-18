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ГПУ открыла производство в отношении "Динамо" из-за неуплаты налогов

В деле замешаны офшоры.

ГПУ открыла производство в отношении "Динамо" из-за неуплаты налогов
Фото: segodnya.ua

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ФК "Динамо" Киев, сообщает dt.ua.

Криминальное производстве №42019000000002028 было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 17 сентября.

В ходе досудебного расследования ГПУ установила, что уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах выполнялось с помощью финансирования деятельности клуба через банковские счета офшорной компании.

Должностным лицам "Динамо" инкриминируют часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей.) Уголовного кодекса Украины.

По данной статье предусмотрено наказание – лишение свободы от 5 до 10 лет, запрет занимать должности до трех лет и конфискация имущества.

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