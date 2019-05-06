Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос

Президента также просят подписать протокол старого допроса по делу Евромайдана.

Генеральная прокуратура вызывает президента Петра Порошенко на допрос 7 мая. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

По данным агентства, Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев. Также от него ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

В свою очередь, начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил Українським Новинам информацию о вызове Порошенко на дополнительный допрос на завтра 7 мая.

Напомним,18 ноября 2016 года Генеральная прокуратура допросила Порошенко по делу о преступлениях против активистов Евромайдана.