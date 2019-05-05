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МИД Украины предостерег Совет Европы от уступок России

Украинские дипломаты считают, что организация находится в кризисе из-за шантажа РФ.

МИД Украины предостерег Совет Европы от уступок России
МИД Украины предостерег Совет Европы от уступок России
Фото: xsport.ua

Министерство иностранных дел Украины считает, что Совет Европы не должен идти на уступки России, которая нарушила нормы международного права и финансово шантажирует организацию. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства по случаю 70-летия Совета Европы.

«Должны с грустью констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, которое вызвано, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», - говорится в заявлении.

«Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний Совет Европы получил достаточно силы и здравого смысла, чтобы и дальше оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии безосновательной уступки в пользу крупнейшего государства-нарушителя его принципов и норм», - заявили в украинском МИДе.

В министерстве подчеркнули, что Украина со своей стороны остается преданной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина, включая временно оккупированные территории.

Напомним, после начала агрессии России против Украины в 2014 году права российской делегации в ПАСЕ были ограничены, включая лишение права голоса. В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год. 

В 2017 году Москва приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы. По уставу Совета Европы, если до июня этого года российская сторона не возобновит выполнение своих финансовых обязательств, государство может быть лишено репрезентационных прав в организации.

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